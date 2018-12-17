شكرا لقرائتكم مدرب سان جيرمان : نيمار أجرى فحوصا في المستشفى ولن يشارك ضد أورليان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرح المدرب الألماني لنادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي ومتصدر الترتيب الحالي، توماس توخيل الإثنين أن النجم البرازيلي نيمار أجرى فحوصا في المستشفى ولن يشارك الثلاثاء ضد أورليان (درجة ثانية) في ثمن نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم.

وأوضح توخيل أن الفحوص "جيدة" لكن نيمار "ليس جاهزا بنسبة 100%"، وكان النجم البرازيلي أصيب في العضلات الضامة مطلع الشهر الحالي في المباراة ضد بوردو ضمن الدور المحلي.

وأضاف المدرب الألماني الذي يشرف على فريق العاصمة الفرنسية منذ مطلع الموسم الحالي خلفا للإسباني أوناي إيمري، "لقد شارك في تدريب الأحد، لكن ليس بالكثافة الطبيعية، لذلك لا يستطيع اللعب الثلاثاء في أورليان".

وختم "الأمر ذاته ينطبق على لاسانا ديارا المصاب في ركبته، لكن اللاعبين الآخرين يستطيعون اللعب".

وكان باريس سان جرمان احرز اللقب الموسم الماضي بفوزه 3-صفر في النهائي على موناكو الذي يستضيف لوريان (درجة ثانية).

وسيحاول مرسيليا الذي مني بثلاث هزائم في مبارياته الأربع الأخيرة، أعادة الثقة بالنفس أمام جمهوره عندما يستضيف الأربعاء ستراسبورج، فيما يحل ليون وبوردو ضيفين على أميان وديجون على التوالي.