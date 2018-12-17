شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإدارى للإسماعيلي: طباخ النادي ممنوع من دخول الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو الليل، المدير الإدارى لنادى الإسماعيلي، أنه تعذر اصطحاب طباخ خاص مع بعثة الدراويش المتجهة إلى الكاميرون فجر الثلاثاء، عبر الخطوط الإثيوبية، لمواجهة فريق القطن مساء يوم السبت الموافق 22 من الشهر الجارى، فى إياب الدور التمهيدى الثانى بدورى أبطال أفريقيا، على ملعب مدينة جاروا.

وأوضح أبو الليل فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه كان من المقرر اصطحاب الطباخ الخاص ببعثة الدراويش فى رحلة الكاميرون، إلا أن فندق الإقامة بمدينة جاروا رفض وتمسك بالاعتماد على طباخ الفندق ومنع دخول الطباخ الخاص بالإسماعيلى.

وكان الإسماعيلى فاز على القطن فى لقاء الذهاب بنتيجة 2 / 0 أحرزهما باهر المحمدى وكريم بامبو، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأحد الماضى على استاد الإسماعيلية، ليقطع الفريق الساحلى شوطًا كبيرًا نحو حصد بطاقة التأهل لدور الـ16 من البطولة الأفريقية.