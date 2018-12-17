شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين يغازلون لاسارتي فى مباراة الأهلي ونجوم المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في تمام مساء اليوم، الإثنين، صوب استاد السلام، حيث يستضيف مباراة النادي الأهلي ونظيره فريق نجوم المستقبل في، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز .

مباراة يسعى فيها المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات المحلية بعد خوض مباراة جيما الإثيوبي ببطولة أفريقيا التى فاز فيها الفريق بثنائية نظيفة، ويدخل الأهلي مباراة الليلة وهو في المركز الثامن برصيد 20 نقطة وله ست مباريات مؤجلة.

في الوقت ذاته يحضر مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء، مباراة الأهلي ونجوم المستقبل الليلة، وسيسعى عدد من لاعبى الفريق للتألق أمام النجوم من أجل كسب ثقة المدرب الجديد.

علي لطفي

حارس مرمى الفريق والذي تقرر أن يتولى حماية عرين الأهلي أمام نجوم المستقبل، ويسعى لطفي لإثبات جدارته بالتواجد في هذا المركز وإعطاء انطباع ايجابي للمدرب الجديد، بعد إخفاقه في اللقاءات التي خاضها سابقًا مع الأهلي، حيث استقبلت شباكه أربع أهداف أمام الاتحاد، وهدفين أمام الترسانة في كأس مصر.

ساليف كوليبالي

يبحث مدافع الأهلي عن فرصة للاستمرار مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، بعد أن اقترب من الرحيل عقب إقالة كارتيرون وترجح كل المؤشرات استغناء الأهلي عن اللاعب المالي في يناير المقبل، وسيسعى كوليبالي لإثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر وكسب ثقة الأوروجوياني خلال مباراة النجوم.

أحمد حمودي

الجناح الطائر للأهلي والذي يمني النفس بحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الأحمر، حيث يعاني حمودي من الجلوس على دكة البدلاء ويطمع في تثبيت أقدامه بشكل أساسي في الفريق الأحمر.

محمد الشريف

أجاد محمد شريف في الدقائق القليلة التي شارك فيها جناح النادي الأهلي مع الفريق الأحمر في بعض المباريات، ويحلم الشريف بمواصلة التألق لجذب انتباه المدرب الجديد لكي يصبح ورقة أساسية في حسابات المدير الفني للقلعة الحمراء.

كان الشريف صنع هدفي فوز الأهلي على طلائع الجيش في الظهور الأخير لحامل اللقب بمسابقة الدوري قبل خوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

مؤمن زكريا

يعاني مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي من الغياب المتكرر عن قائمة الفريق الأحمر لعدد كبير من المباريات، وبعد رحيل كارتيرون حصل زكريا على فرص محدودة وينتظر لاعب الأهلي المخضرم المزيد تحت الإدارة الفنية الجديدة للأوروجوياني.

ناصر ماهر والشيخ

واجه ثنائي وسط الأهلي ظروفاً متشابهة في الاستبعاد مع الفرنسي كارتيرون من تشكيل النادي الأهلي، قبل أن يمنحهما محمد يوسف قبلة الحياة، ليتألقا مع الفريق في المباريات الأخيرة، ويطمع الثنائي في مواصلة التألق لتثبيت أقدامهما في التشكيل الأساسي للفريق .

كريم نيدفيد

في المباريات الأخيرة أعاد كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي اكتشاف نفسه مع الفريق الأحمر، وتألق كريم بشكل لافت حتى أن الجماهير تفاعلت بشده مع أداء لاعب الأهلي وحرصت على الإشادة به ويخشى نيدفيد من العودة إلى دكة بدلاء الفريق بعد هذا التألق، لذا سيحرص على الظهور بشكل مميز أمام النجوم لكسب ثقة مدرب الفريق الأحمر.