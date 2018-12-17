شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عماد رشاد والسينارست محمد العدل يحضران مواجهة الأهلي والنجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان عماد رشاد، والسينارست محمد العدل، على حضور مواجهة الأهلى والنجوم فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الثانى عشر من مقصورة استاد السلام الدولى.

ويواجه الأهلي النجوم في المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشرة.











