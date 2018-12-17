شكرا لقرائتكم خبر عن القطن التشادى يجهز الونش للعودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على مشاركة محمود حمدى الونش مدافع الفريق فى التشكيلة الأساسية لمباراة القطن التشادى المقرر لها يوم الأحد المقبل فى إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وعاد الونش لتدريبات الزمالك الجماعية بعد فترة غياب طويل عقب تعرضه للإصابة خلال معسكر المنتخب الوطنى الأخير لخوض مباراة تونس فى تصفيات أمم أفريقيا 2019 .

ويسعى جهاز الزمالك لتجهيز الونش للمشاركة فى المباريات المقبلة بشكل أساسى وتعد مباراة القطن التشادى فرصة ذهبية خاصة بعد ضمان الفريق التأهل بنسبة كبيرة عقب الفوز فى الذهاب بسباعية نظيفة وبالتالى لن يمثل اللقاء ضغوطات كبيرة وسيكون فرصة لمنح الفرصة لبعض اللاعبين للمشاركة .