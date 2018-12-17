شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى ينتظم فى مران الأهلي بعد مباراة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى عن موقف شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، من المشاركة فى المباراة المقبلة أمام جيما الإثيوبى الأحد المقبل بإثيوبيا فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال محمود، إن إكرامى يعانى من إجهاد فى العضلة الضامة وفضّل الجهاز الطبى منحه راحة فى مباراة اليوم أمام النجوم، موضحًا أن إكرامى جاهز تمامًا للمباراة المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وسينتظم فى التدريبات الجماعية عقب مباراة النجوم.