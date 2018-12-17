شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تشكر الرئيس السيسى فى بيان رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًا لتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بسبب توجيهاته باعتبار مادة التربية البدنية مادة أساسية فى الجامعات والمدارس. وجاء نص البيان على النحو التالى: يتجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات أعضاء الجمعية العمومية بأسمى آيات الشكر للسيد/ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى – لحرصه على المسيرة الرياضية وتطويرها وتوجيهات سيادته باعتبار مادة التربية البدنية مادة أساسية فى الجامعات والمدارس وهو ما يمنح الرياضة خطوة مهمة نحو تفعيل دورها المجتمعى والرياضى. وأكدت الاتحادات أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية فى اجتماع الجمعية العمومية العادية الذى عقد اليوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018 أن توجيهات السيد/ رئيس الجمهورية أوضحت حرصه على المسيرة الرياضية وتطويرها والاهتمام بالرياضيين، وهو تفعيل لنص المادة (84) من الدستور المصرى التى آلت لمؤسسات الدولة والمجتمع إكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وأوضح أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية أن توجيه السيد/ رئيس الجمهورية باعتبار مادة التربية الرياضية مادة أساسية يفتح المجال لاكتشاف الموهوبين والذى يعد نواة صناعة البطل الأولمبى. وقررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فتح الحوار مع كل الأطراف الرياضية للمشاركة الفعالة من خلال الأكاديمية الأولمبية لتقديم المقترحات التي تتماشى مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية الذى يهدف للنهوض بالرياضة المصرية ورعاية الشباب والاهتمام بهم وتقديمها للجهات المختصة.

بيان اللجنة الأوليمبية المصرية

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