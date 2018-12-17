شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر تغيير أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع مسئولي النشاط الرياضي ومسئولي الإدارة الهندسية، بفرع الأهلي بمدينة نصر، من أجل الاتفاق على تغيير أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل المغطاة بمقر الجزيرة، وذلك بسبب سوء حالتها.

حضر الاجتماع رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي، والمهندس سامح علي كامل مستشار الإدارة الهندسية، والدكتور ياسر نصير نائب مدير النشاط الرياضي، وعمر شوقي مدير النشاط الرياضي بفرع مدينة نصر، بالإضافة إلى مدربي الفرق التي تؤدي مرانها ومبارياتها على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وهم: طارق خيري مدرب فريق كرة السلة (رجال)، وعاصم حماد مدرب فريق كرة اليد (رجال)، ومحمد مصيلحي مدرب فريق الكرة الطائرة (رجال)، وياسر صلاح مدرب فريق كرة اليد (سيدات).

وقال مهند مجدي، إنه بعد وصول أكثر من شكوى من مدربي الفرق حول سوء أرضية الصالة المغطاة استجاب مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، على الفور، وقرر تكليفه بهذا الملف للعمل على تغيير الأرضية، خاصة أنها لم تتغير منذ عام 2007 في مئوية النادي الأهلي، كما أن وضعها الحالي يضر باللاعبين ويعرضهم للإصابات.

أضاف مجدي: "قررنا العمل على أكثر من محور، وبدأنا بالتعرف على رأي المدربين في نوعية الأرضية المناسبة التي يستلزم تركيبها، واتفقنا أيضًا مع الإدارة الهندسية على إجراء مناقصة لاختيار أفضل العروض المقدمة، كما تواصلنا مع الاتحادات الدولية للألعاب الثلاث، للتعرف على أفضل نوعيات الأرضيات المناسبة لاستضافة البطولات العالمية وفقًا للاشتراطات الدولية، حتى نصل لأفضل المقاييس العالمية.

وأكّد مهند مجدي، أنه تم الاتفاق على بدء العمل في تغيير أرضية الصالة اعتبارًا من أول شهر يونيو المقبل، وعقب انتهاء الموسم الرياضي، على أن ينتهي التركيب بعد شهرين حتى تكون الصالة جاهزة بشكل جيد مع بداية الموسم الجديد.