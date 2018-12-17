شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: تنظيم مصر بطولة أفريقيا 2019 فرصة لعودة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو اللجنة الأوليمبية المصرية، أن فرصة مصر لاستضافة بطولة أمم افريقيا 2019 كبيرة، مشيراً إلى أن إمكانيات مصر والبنية التحتية تؤهلها لاستضافة الحدث الأفريقى.

وأضاف حازم إمام، فى تصريحات خاصة، أن تنظيم مصر لبطولة افريقيا سيكون فرصة قوية لعودة الجماهير بشكل كامل، خاصة فى بطولة الدورى، مؤكداً أن اتحاد الكرة جاهز للاستضافة البطولة.

وعن منافسة ملف جنوب أفريقيا مع الملف المصرى، علق الثعلب، "فرص الملفين متساوية".