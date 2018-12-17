شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة السلام.. نظرة وطرد وجذب.. مشاهد بين الأهلى والحكم محمود عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات السابعة من مساء اليوم يلتقى الأهلى مع فريق النجوم بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى عشر من مسابقة الدورى .

ويدير اللقاء تحكيميا الدولى محمود عاشور ويعاونه كلا من شريف عبد الله وعمر فتحي، وعمرو جلال حكماً رابعاً، وكل من محمد صابر وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.

وتٌعد المباريات التى يديرها عاشور للأهلى الاكثر إثارة، حيث سبق و تولى إدارة عدة مباريات انتهت بأزمات، أبرزها مباراة الحرس عام 2007 ، ومباراة الإنتاج الموسم الماضى .

نظرة البدرى

شهدت مباراة الأهلى و الإنتاج الحربى بالجولة السادسة والعشرون بمسابقة الدورى ، الموسم الماضى ، شد وجذب بين حسام البدرى مدرب الفريق ومحمود عاشور حكم اللقاء ، حيث ذهب الحكم إلى حسام البدرى المدير الفنى للأهلى لتهدئته فرد البدرى بنظرة سخرية من عاشور ، ليقوم الأخير بطرد المدير الفنى من الملعب .

جذب المسمار

أزمة أخرى شهدتها المباراة ، حين قام حسام عاشور لاعب الفريق بمصفاحة الحكم عند إطلاق صافرة نهاية اللقاء ، ليقوم اللاعب بجذب يد الحكم بقوة ، ليتم طرد اللاعب أيضا ،

طرد جوزيه

قرر اتحاد الكرة ايقاف مانويل جوزيه 4 مباريات وتغريمه ماليًا ، بعد مباراة الأهلى أمام حرس الحدود عام 2007، بعد أن قام محمود عاشور الحكم الرابع للمباراة بالإشارة إلى حكم اللقاء ناصر عباس باعتراض مانويل جوزيه عدة مرات على القرارات ، ليتم طرد جوزيه من المباراة ، وتقر الجبلاية معاقبته بالعقوبة السابقة.