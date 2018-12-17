شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يهاجم الأهلى بـ"صلاح أمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدورى الممتاز. وضم تشكيل النجوم كلا من:- أحمد سعد - أحمد جمال - أحمد ربيع - عمرو السيسي - محمد همام - إسلام الفار - محمود حليمو - مايكل ازخومين - محمود فتح الله - مهاب ياسر- صلاح أمين.

شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يهاجم الأهلى بـ"صلاح أمين" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .