شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم الأهلى أمام النجوم.. وأزارو على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد يوسف المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمواجهة النجوم والمؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى : علي لطفي. خط الدفاع : كريم نيدفيد - محمد هاني - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف. خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - أحمد الشيخ - محمد شريف. خط الهجوم : مروان محسن. البدلاء : إسلام محارب - أحمد حمودي - مؤمن زكريا - وليد أزارو - أحمد علاء - محمد الشناوي - باسم علي.

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