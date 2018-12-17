يحتل الأهلي قبل مباراة الليلة المركز الثامن برصيد 20 نقطة وله 6 مباريات مؤجلة ، فيما يدخل النجوم اللقاء وهو في المركز السابع عشر ولديه 17 نقطة ويعلم المارد الأحمر حامل لقب الدوري أن كل 3 نقاط جمعها من مبارياته المؤجلة تُقرّه خطوة كبيرة نحو منطقة الكبار والصعود للقمة لذا يتطلع محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق لاستمرار مسيرة الانتصارات المحلية بعدما سبق وحقق الفريق ثلاثة انتصارات محلية متتالية أمام بتروجت وطلائع الجيش والجونة.

شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر ... مباراة الاهلي والنجوم بالدوري المصري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .