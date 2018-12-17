بث مباشر .. الأهلي والنجوم

الموجز - محمد علي هاشم يقدم لكم الموجز البث المباشر لمباراة الأهلي والنجوم وجاءت قائمة الأهلى كالتالي : محمد الشناوى و على لطفى و هشام محمد و إسلام محارب و أحمد حمودي و مؤمن زكريا ووليد ازارو و أيمن اشرف و وعمرو السولية و أحمد علاء و كريم نيدفيد و مروان محسن وأحمد الشيخ و باسم علي و ميدو جابر و محمد هاني و ناصر ماهر و أحمد حمدي وساليف كوليبالي ومحمد شريف.

ويحتل الأهلى المركز الثامن فى جدول الدورى برصيد 20 نقطة ، بينما يحتل النجوم المركز الـ13 برصيد 17 نقطة.

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