مباشر.. الأهلي 0-0 النجوم.. انطلاق المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

تصوير- فريد قطب:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والنجوم، في مباراة مؤجلة بينهما من الأسبوع الـ12 للدوري المصري، المقامة على ملعب إستاد السلام.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في الجدول برصيد 20 نقطة من 10 مباريات، فيما يأتي النجوم بقيادة المدرب أحمد سامي في المركز الـ13 وفي جعبته 17 نقطة من 16 لقاء.

تشكيل الأهلي: علي لطفي، كريم نيدفيد، محمد هاني، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، عمرو السولية، هشام محمد، محمد شريف، ناصر ماهر، أحمد الشيخ، مروان محسن.

تشكيل النجوم: أحمد سعد، أحمد جمال، أحمد ربيع، محمود فتح الله، مهاب ياسر، عمرو السيسي، مايكل ازخومين، إسلام الفار، صلاح أمين، محمد همام، محمود حليمو.

ملخص المباراة:

مرت العشر دقائق الأولى وسط انحصار اللعب بين الفريقين في منتصف الملعب دون فرض أي خطورة على مرمى الأهلي أو النجوم، مع استحواذ نسبي من لاعبي الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة الـ11، أرسل ناصر ماهر عرضية من الجبهة اليسرى داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت أمام مروان محسن وأحمد الشيخ، لتتجه إلى ضربة مرمى لصالح النجوم.

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