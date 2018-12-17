أول تعليق لمحمد فضل بعد إعفائه من منصبه في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

وجه محمد فضل مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي رسالة إلى الجماهير الحمراء في أول تعليق بعد انتهاء علاقته بالنادي، مشيراً إلى أن الكيان هو الأهم والذي يعمل لأجله الجميع.

وفي تصريحات لقناة أون سبورت قال فضل لجماهير الأهلي: "اطمئنوا، تعلمنا من الذين سبقونا في النادي الأهلي أن الكيان هو الأهم دائماً، وطالما كانت جماهير الأهلي العظيمة حاضرة سيظل النادي في المقدمة".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن قبول استقالة محمد فضل من منصبه، ونفس الأمر بالنسبة لحسام غالي، مع إنهاء العلاقة مع هيثم عرابي عضو لجنة التعاقدات السابق.

وأشار محمد فضل مدير لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي إلى أن عودة الأحمر لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء المؤجلات ستكون أمراً طبيعياً.

وعن المنافسة على لقب الدوري قال فضل:"من الطبيعي أن يعود الأهلي للمركز الأول، عملنا دائماً من أصغر شخص إلى الأكبر هو أن يظل النادي رقم واحد دائماً".

وأنهى مهاجم الأهلي السابق: "بعد الفوز بالمؤجلات سيصبح الفارق 3 نقاط فقط، وبعدها سيعود الأهلي لوضعه الطبيعي في الصدارة، وكل انتصار يحققه الفريق يسهم في مزيد من الإيجابيات".