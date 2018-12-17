تشكيل الأهلي لمواجهة النجوم.. مروان محسن يقود الهجوم.. وعلي لطفي حارسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: أعلن محمد يوسف، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة النجوم في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر بالدوري الممتاز. واستقر مدرب الأهلي على الدفع بعلي لطفي في حراسة مرمى الفريق على حساب محمد الشناوي. واختار يوسف تشكيل مكون من : حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، كريم وليد، محمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية، محمد شريف، أحمد الشيخ، ناصر ماهر، هشام محمد. خط الهجوم: مروان محسن. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من اسلام محارب وأحمد حمودي ومؤمن زكريا ووليد أزارو ومحمد الشناوي وباسم علي، أحمد علاء. واستبعد محمد يوسف الثنائي أحمد حمدي، ميدو جابر.

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