لاسارتي يحضر مباراة الأهلي والنجوم

مارتن لاسارتي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال حضر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد لفريق الأهلي إلى مدرجات ملعب السلام الدولي لمتابعة مباراة الأهلي والنجوم المؤجلة من الجولة الثانية عشرة للدوري. والنجوم المؤجلة من الجولة الثانية عشرة للدوري. وتواجد لاسارتي لمتابعة اللقاء من المدرجات من أجل تقييم الفريق وتحديد بعض الأمور الفنية. ويغادر المدرب الأوروجوياني إلى بلاده لإنهاء متعلقاته ويعود لقيادة التدريبات يوم 28 ديسمبر الجاري.

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