عماد رشاد ومحمد العدل يؤازران الأهلي أمام النجوم

الفنان عماد رشاد في مدرجات المباراة كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال حضر الفنان عماد رشاد مباراة الأهلي والنجوم مساء اليوم الاثنين بالدوري الممتاز لمساندة الفريق الأحمر من مدرجات ملعب السلام، في اللقاء المؤجل من الاسبوع الثاني عشر للبطولة. ملعب السلام، في اللقاء المؤجل من الاسبوع الثاني عشر للبطولة. وتواجد أيضاً المنتج السينمائي محمد العدل المعروف بانتماءه للأهلي لمؤازرة الفريق. وشهدت مباريات الأهلي حضور أكثر من فنان أهلاوي لمساندة الفريق مؤخراً في المباريات الماضية.

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