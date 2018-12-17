أحمد سامي يعلن تشكيل النجوم لمواجهة الأهلي

أعلن أحمد سامي المدير الفني للنجوم تشكيل فريقه لخوض مباراة الأهلي مساء اليوم الاثنين على ملعب السلام والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة للدوري. من الجولة الثانية عشرة للدوري. ويضم التشكيل: الحارس أحمد سعد وأمامه محمود فتح الله وأحمد جمال وأحمد ربيع والنيجيري مايكل أزومين للدفاع وعمرو السيسي ومحمود عبد الحليم ومهاب ياسر ومحمد همام وإسلام الفار للوسط وصلاح أمين للهجوم.

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