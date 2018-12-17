أحمد سامي يعلن تشكيل النجوم لمواجهة الأهلي

أعلن أحمد سامي المدير الفني للنجوم تشكيل فريقه لخوض مباراة الأهلي مساء اليوم الاثنين على ملعب السلام والمؤجلةمن الجولة الثانية عشرة للدوري.
ويضم التشكيل: الحارس أحمد سعد وأمامه محمود فتح
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