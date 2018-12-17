مروان محسن يقود هجوم الأهلي في مواجهة النجوم

أعلن محمد يوسف المدرب المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه النجوم، علي ملعب ستاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 12.
وجاء تشكيل الأهلي علي النحو التالي :
حراسة المرمى: علي لطفي
الدفاع: ساليف كوليبالي، أيمن أشرف،محمد هاني، كريم وليد.
الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، محمد
الهجوم: مروان محسن.
ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس محمد الشناوي وأحمد علاء وإسلام محارب وأحمد حمودي ومؤمن زكريا والمغربي وليد أزارو وباسم علي .
بينما تم استبعاد كل من : الثنائي ميدو جابر وأحمد حمدي .
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