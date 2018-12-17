الاتحاد العربي يعلن استحداث بطولتين جديدتين

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم خلال مراسم القرعة عن استحداث بطولة عربية أخرى على مستوى المراحل السنية المختلفة للأندية والمنتخبات العربية.

وقال لؤي السبيعي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم خلال تقديمه لحفل القرعة: "قرر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد

العربي، استحداث بطولتين جديدتين".

وأضاف السبيعي "بطولة جديدة مماثلة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، لكن على مستوى المنتخبات الكبرى والثانية على مستوى المراحل السنية المختلفة".

كما أعلن الاتحاد العربي عن الاتحاد سيطلق نسخة جديدة من

البطولة العربية للموسم المقبل، مع رفع قيمة الجوائز المالية للبطولة.

ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن مواعيد إقامة مباريات الذهاب والإياب للدور ربع النهائي من منافسات البطولة العربية الحالية عقب القرعة التي أجريت قريبًا ، والتي من المرجح أن تعلن عقب نهاية منافسات بطولة كأس الأمم الأسيوية التي تنطلق في الإمارات بالخامس من يناير القادم.