قرارات الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية

كتب ـ عادل يوسف: اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية الميزانية الختاميه لعام 2018 خلال الجلسة التي عقدت اليوم بمقر اللجنة الأولمبية. حضر الاجتماع عدد 27 اتحاد من أصل 28 اتحادا. ناقش الاجتماع اقتراحات الأعضاء التي عرضت بطلب تعديل اللائحة المالية الموحدة بتفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعمل التصور ثم عرضه على جمعية عمومية غير عادية لاعتماده. إدارة اللجنة الأولمبية بعمل التصور ثم عرضه على جمعية عمومية غير عادية لاعتماده. قررت الجمعية العمومية إقامة ندوة ختام العام خلال أقرب وقت لشرح دور اللجنة الأولمبية وأهم الإنجازات التي تحققت في 2018 وفتح حوار مجتمعي رياضي عن دور اللجنة وطبيعة عملها والحديث عن المواثيق الأولمبية واللوائح الدولية وقانون الرياضة ودعوة جميع الأطراف للمناقشة. اعتماد مكافأة مراقب الحسابات مناقشة اعتماد مادة الرياضة البدنية مادة أساسية في الجامعات والمدارس ودعوة المختصين لمناقشتها من خلال الأكاديمية الأولمبية تفعيل وتشكيل لجنة اللاعبين التي يتم تشكيلها من اللاعبين.

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