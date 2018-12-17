مورينيو يرجح كفة اليونايتد أمام سان جيرمان في أول مواجهة بدوري الأبطال

كتب- محمد يوسف:

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة توماس توخيل، ومانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة جوزيه مورينيو، في واحدة من أشرس مواجهات هذا الدور.

وتعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، هي المواجهة الأولى لهما في هذه المسابقة.

ويخوض مانشستر يونايتد مواجهة باريس تحت

قيادة المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو والذى سبق وأن واجه سان جيرمان في عدة مواجهات خلال قيادته لفريق تشيلسي الإنجليزي، وحقق الفوز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد سوف تقام في 12 فبراير

المقبل، على ملعب أولد ترافورد، بينما ستقام مباراة الإياب في باريس يوم 5 مارس القادم على ملعب حديقة الأمراء.

وأسفرت نتائج قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن المواجهات الأتية:

شالكة الألماني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

أتلتيكو مدريد الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي

مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي

توتنهام الإنجليزي ضد بروسيا دورتموند الألماني

أولمبيك ليون الفرنسي ضد برشلونة الإسباني

روما الإيطالي ضد بورتو البرتغالي

أياكس الهولندي ضد ريال مدريد الإسباني

ليفربول الإنجليزي ضد بايرن ميونيخ الألماني