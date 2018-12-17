رياضة | محافظ بورسعيد يزور معسكر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ بورسعيد يزور معسكر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمدينة الإسماعيلية اليوم الأثنين، من أجل زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، والمقام استعدادًا لبطولة الكونفدرالية.

وتأتي الزيارة من أجل تقديم التهنئة للجهاز الفني الجديد بقيادة إيهاب جلال، والترحيب به عقب توليه المسئولية بصفة رسمية خلفًا للمستقيل مصطفى يونس المدير الفني السابق، بسبب سوء النتائج.

وكان مجلس المصري برئاسة سمير حلبية، أعلن عن تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا بصفة رسمية، عقب تسديد مبلغ 100 ألف دولار لنادي أهلي طرابلس الليبي، فريقه السابق.

وكان الفريق البورسعيدي انتظم في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة فريق ساليتاس إف سي بطل بوركينا فاسو، في إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يقوم محافظ المدينة الباسلة بتحفيز اللاعبين، ومطالبتهم بالعودة إلى الانتصارات من جديد بعد الفترة الصعبة التي عانى منها الفريق البورسعيدي مؤخرًا، عقب رحيل حسام حسن المدير الفني السابق، وإقالة ميمي عبد الرازق ثم مصطفى يونس، لسوء النتائج.

وكان المصري تلقى هزيمة قاسية أمام ساليتاس البوركيني، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت الجمعة الماضية في ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية.