رياضة | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر كورة ستار Ahly

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يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر كورة ستار Ahly

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة قوية ضد النجوم مساء اليوم الإثنين والموافق 17/ 12/ 2018 ويأتي ذلك في إطار المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر كورة ستار Ahly

وستقام مباراة الأهلي والنجوم في الدوري على استاد السلام وذلك مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت الإمارات.

يتواجد النادي الأهلي المتعثر في المركز التاسع وبحوزته 20 نقطة جمعهم من خلال 10 جولات حتى الآن فقد فاز بستة مباريات وخسر 2 وتعادل 2 وسجل لاعبوه 14 هدفاً واهتزت شباكه 7 أهداف.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر كورة ستار Ahly

ويحتل فريق النجوم حالياً المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 17 نقطة حيث خاض 16 مباراة وحقق الفوز في 4 مواجهات ويتعادل 5 وخسر 7.

وستذاع مباراة الأهلي مع النجوم في الدوري المصري مذاعة عبر قناة Nile Sport وقناة ON Sport الرياضية فيما يمكنكم مشاهدة بث مباشر للمباراة عبر موقع الخليج 365 الرياضي مجانا.

ويعيش فريق الأهلي لحظات عصيبة بعد الهزائم التي تعرض لها في الدوري ودوري أبطال أفريقيا بالإضافة للخروج من البطولة العربية كما أن هناك بعض اللاعبين الذي انخفض مستواهم وآخريين مصابين.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر كورة ستار Ahly

وأعلن النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية التعاقد مع المدرب الأوروجوياني مارتين لاسارتي لتدريب الفريق الأول خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم في الدوري المصري الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.