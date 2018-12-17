رياضة | خاص - طبيب الأهلي يكشق موقف إكرامي من مباراة جيما الأثيوبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - طبيب الأهلي يكشق موقف إكرامي من مباراة جيما الأثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر من المشاركة في المباراة المقبلة أمام جيما ابا جيفار الأثيوبي. وقال محمود في تصريحات خاصة :"إكرامي يعاني من إجهاد في العضلة الضامة وفضلنا إراحته في مباراة اليوم أمام النجوم". وأضاف "إكرامي جاهز تماما للمباراة المقبلة، وسينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة النجوم". تشكيل الأهلي أمام النجوم أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة النجوم والمؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتار. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى : علي لطفي خط الدفاع : كريم نيدفيد - محمد هاني - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - أحمد الشيخ - محمد شريف خط الهجوم : مروان محسن. وضمت دكة البدلاء كلا من ؛- : إسلام محارب - أحمد حمودي - مؤمن زكريا - وليد أزارو - أحمد علاء - محمد الشناوي - باسم علي.

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