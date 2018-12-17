رياضة | أبو ريدة يتواصل مع عدد من الاتحادات لدعم استضافة الكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ريدة يتواصل مع عدد من الاتحادات لدعم استضافة الكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على التواصل مع عدد من الدول الإفريقية، من أجل دعم الملف المصري، في استضافة تنظيم نهائيات كأس الإمم الإفريقية بالعام المقبل.

وحصل أبوريدة، على وعود من بعض الدول الإفريقية أبرزها مدغشقر ونيجيريا والجزائر والسودان وليبيا وجيبوتي وبوركينا فاسو، والسنغال والمغرب، وعدد من الدول الأخرى خلال تواجدهم ببطولة الإمم للكرة الشاطئية والتي أقيمت بالقاهرة الفترة الأخيرة.

وأعلن الاتحاد المصري عن التقدم بأوراق الترشح لاستضافة الإمم الإفريقية العام المقبل، عقب رفض دولة المغرب التقدم لاستضافة البطولة، بعدما تم سحب تنظيمها من االكاميرون بسبب عدم الانتهاء من البنية التحتية.

ومن المقرر أن يعلن الكاف، عن اسم البلد المستضيف للبطولة يوم 9 يناير المقبل على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي وتوزيع الجوائز السنوية، والتي ستقام يوم 8 من نفس الشهر بالعاصمة السنغالية داكار.