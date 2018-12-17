رياضة | التعاون يجدد عقد حارسه البرازيلي كاسيو حتى 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون يجدد عقد حارسه البرازيلي كاسيو حتى 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة نادي التعاون السعودي مساء اليوم الإثنين، رسمياً، تجديد عقد حارس المرمى البرازيلي كاسيو أنجوس. وجددت إدارة النادي عقد الحارس البرازيلي كاسيو أنجوس لمدة موسم واحد بعد التقرير الفني المقدم من مدرب الفريق بيدرو إيمانويل الذي أِاد بقدرات الحارس طالباً التجديد معه. ووقع العقد رئيس النادي محمد القاسم مع الحارس بحضور ووكيل أعماله، ليمتد عقد الحارس البرازيلي مع فريق التعاون حتى عام 2020. ووعد محمد القاسم جماهير التعاون بتجديد عقود لاعبين آخرين، وذلك بعد أن تم أيضاً التجديد مع البوروندي سيدريك أميسي لمدة موسمين قادمين بعد التقرير الفني المقدم من مدرب الفريق بيدرو. جدير بالذكر فأن نادي التعاون بقيادة المدرب المميز بيدرو إيمانويل يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة.

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