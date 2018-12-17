رياضة | خاص- مدرب الأهلي يكشف حقيقة خناقة معلول وجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- مدرب الأهلي يكشف حقيقة خناقة معلول وجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف عادل مصطفى المدرب بالجهاز الفني حقيقة المشاداة التي حدثت بين صالح جمعة وعلي معلول على هامش مران المستبعدين من مباراة النجوم الصباحي اليوم.
وقال مصطفى في تصريحات خاصة :"أقسم بالله أنا من قدت التدريبات الصباحية ولم يحدث أي شئ بين صالح ومعلول".
وأضاف "لا أسمح بحدوث ذلك، ما حدث التحام قوي بين اللاعبين".
وأتم "غير صحيح بالمرة وجود أي عقوبات وما تردد كذب".
الأهلي يواجه النجوم
يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره النجوم باستاد السلام مساء اليوم الإثنين في مباراة مؤجلة من الجولة 12 للدوري.
ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز لإضافة 3 نقاط جديدة لرصيده للوصول للمركز الخامس حيث يحتل المركز الثامن حاليا برصيد 20 نقطة، متخلفا بـ15 نقطة عن الزمالك الذي خاض 4 مباريات أكثر منه.
أما النجوم صاحب الـ17 نقطة يسعى لتكرار مفاجآته والارتقاء من المركز 14 إلى منتصف الجدول.
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