رياضة | خاص- مدرب الأهلي يكشف حقيقة خناقة معلول وجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- مدرب الأهلي يكشف حقيقة خناقة معلول وجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عادل مصطفى المدرب بالجهاز الفني حقيقة المشاداة التي حدثت بين صالح جمعة وعلي معلول على هامش مران المستبعدين من مباراة النجوم الصباحي اليوم.

وقال مصطفى في تصريحات خاصة :"أقسم بالله أنا من قدت التدريبات الصباحية ولم يحدث أي شئ بين صالح ومعلول".

وأضاف "لا أسمح بحدوث ذلك، ما حدث التحام قوي بين اللاعبين".

وأتم "غير صحيح بالمرة وجود أي عقوبات وما تردد كذب".