رياضة | بث مباشر مباراة شاهد الاهلي والنجوم HD يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة شاهد الاهلي والنجوم HD يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة شاهد الاهلي والنجوم HD يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم HD

مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع، ينتظر اليوم الاثنين الموافق 17 ديسمبر 2018، عشاق كرة القدم المصرية ومشجعي ومحبي النادي الأهلي، مباراة قوية وحاسمة من مباريات الدوري المصري، تجمع ما بين فريق النادي الأهلي وفريق نادي النجوم، وذلك ضمن إطار الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، يذكر أن هذا اللقاء قد تأجل من قبل بسبب انشغال الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، الأسطورة رابط بث مباشر مباراة الاهلي والنجوم اونلاين.

مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر

كورة لايف مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر بدون تقطيع، والجدير بالذكر أن فريق الأهلي المصري حقق الفوز في أول مشوار لهم في دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما فازوا على فريق آبا جيفاز بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في ذهاب الدور الثاني والثلاثون من دوري أبطال أفريقيا، ويحتل المارد الأحمر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بعد خوضه 10 مباريات فقط، كما أنه لديه لقاءات مؤجلة، يذكر أنه فاز في 6 مباريات وخسر في مباريتين وتعادل مثلهم، يلا شوت مباراة الاهلي والنجوم الاسطورة بث مباشر.

رابط مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم اونلاين، أما عن فريق النجوم فقد قدم نتائج أفضل في هذا الموسم من الدوري المصري، حيث أنه يحتل المركز الثاني عشر من جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، فقد خاض 16 مباراة حقق الفوم في 4 مباريات، وخسر في 7 وتعادل في 5، مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر.

موعد مباراة الاهلي والنجوم

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

التشكيل المتوقع للأهلي

سيستمر المدرب محمد يوسف في الاعتماد على شريف إكرامي بدلاً من الشناوي، وسيدفع بأحمد علاء بجانب ساليف كوليبالي لتعويض غياب الدولي صاحب الـ29 عامًا، أيضًا سيأخد مكان أحمد فتحي محمد هاني.

التشكيل | 4-2-3-1

شريف إكرامي

أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - أحمد علاء - كريم نيدفيد

عمرو السولية - حسام عاشور

محمد شريف - ناصر ماهر - أحمد الشيخ

وليد أزارو

التشكيل المتوقع للنجوم

سيبدأ المدرب أحمد سامي بطريقته المعتاد عليها منذ انطلاقة الموسم، وسيدفع بالثنائي محمود فتح الله، خالد عبد الرازق في مركز قلب الدفاع، بينما سيتولى هجوم الفريق المخضرم صاحب الخبرة صلاح أمين.

التشكيل | 4-2-3-1

أحمد سعد

مايكل إيجي - محمود فتح الله - خالد عبد الرازق - أحمد أيمن

عمرو نجيب - محمود عبد الحليم

مهاب ياسر - أحمد جمال - محمد همام

صلاح أمين

يذكر أنه حقق الشياطين الحُمر أول انتصار لهم في المشوار الإفريقي، بعدما تغلبوا على فريق آبا جيفار في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد، أما في الدوري فيحتل المارد الأحمر المركز التاسع برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 10 مباريات فقط، ويبقى له لقاءات مؤجلة، واستطاع الفريق أن يفوز في ست مباريات وتعادل في مباريتين وهُزم مثلهم.