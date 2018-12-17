رياضة | cool kora مباراة الأهلي اليوم.. مشاهدة لقاء AL_AHLY.. تابع لايف مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر today

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر cool kora مباراة الأهلي اليوم.. مشاهدة لقاء AL_AHLY.. تابع لايف مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر today والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

cool kora مباراة الأهلي اليوم.. مشاهدة لقاء AL_AHLY.. تابع لايف مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر today

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة قوية ضد النجوم مساء اليوم الإثنين والموافق 17/ 12/ 2018 ويأتي ذلك في إطار المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة الأهلي والنجوم في الدوري على استاد السلام وذلك مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت الإمارات.

يتواجد النادي الأهلي المتعثر في المركز التاسع وبحوزته 20 نقطة جمعهم من خلال 10 جولات حتى الآن فقد فاز بستة مباريات وخسر 2 وتعادل 2 وسجل لاعبوه 14 هدفاً واهتزت شباكه 7 أهداف.

ويحتل فريق النجوم حالياً المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 17 نقطة حيث خاض 16 مباراة وحقق الفوز في 4 مواجهات ويتعادل 5 وخسر 7.

وستذاع مباراة الأهلي مع النجوم في الدوري المصري مذاعة عبر قناة Nile Sport وقناة ON Sport الرياضية فيما يمكنكم مشاهدة بث مباشر للمباراة عبر موقع الخليج 365 الرياضي مجانا.

ويعيش فريق الأهلي لحظات عصيبة بعد الهزائم التي تعرض لها في الدوري ودوري أبطال أفريقيا بالإضافة للخروج من البطولة العربية كما أن هناك بعض اللاعبين الذي انخفض مستواهم وآخريين مصابين.

وأعلن النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية التعاقد مع المدرب الأوروجوياني مارتين لاسارتي لتدريب الفريق الأول خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم في الدوري المصري الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

