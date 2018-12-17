رياضة | مودريتش: مونديال الأندية تحدي هام.. ولست مهووسًا بالجوائز الفردية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مودريتش: مونديال الأندية تحدي هام.. ولست مهووسًا بالجوائز الفردية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط فريق ريال مدريد الاسباني، إلى أن بطولة كأس العالم للأندية، تحدي مهم بالنسبة لفريقه.

وقال مودريتش في تصريحات صحفية: "إنه تحد مهم للغاية بالنسبة لنا. ما قام به هذا الفريق ، وقد أثبت عدة مرات انه فريق ذو جودة عاليه وشخصيه كبيره ، على الرغم من الأوقات الصعبة والمشاكل التي واجهناها على طول الطريق ، فقد عرفنا دائماً كيف نخرج منها".

وأضاف: "نحن مستعدون لما ينتظرنا ونريد أن ننهي هذا العام ، الذي كان مثالياً ، بأفضل طريقة ممكنة".

وواصل: "كما أحرزنا دوري الأبطال ثلاث مرات على التوالي، نريد أن نفعل هذا الشيء نفسه مع كأس العالم للأندية. بالنسبة لريال مدريد، من المهم دائماً الفوز بالألقاب ونريد تحقيق هذا الكأس للمرة الثالثة على التوالي".

واختتم: "بالنسبة لي بالنسبة لي، من المهم دائماً مساعدة الفريق بأفضل طريقة ممكنة، فأنا لست مهووسًا بالمسألة الفردية. الأمر المهم هو كيف سنلعب كفريق، ونواجه هذا التحدي ونفوز باللقب".