رياضة | صلاح أمين يقود هجوم النجوم أمام الأهلي

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل النجوم كلا من :-

أحمد سعد - أحمد جمال - أحمد ربيع - عمرو السيسي - صلاح أمين - محمد همام - إسلام الفار - محمود حليمو - مايكل ازخومين - محمود فتح الله - مهاب ياسر.

فيما جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : علي لطفي

خط الدفاع : كريم نيدفيد - محمد هاني - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف

خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - أحمد الشيخ - محمد شريف

خط الهجوم : مروان محسن.

وضمت دكة البدلاء كلا من ؛- :

إسلام محارب - أحمد حمودي - مؤمن زكريا - وليد أزارو - أحمد علاء - محمد الشناوي - باسم علي.

ويعيش فريق الأهلي لحظات عصيبة بعد الهزائم التي تعرض لها في الدوري ودوري أبطال أفريقيا بالإضافة للخروج من البطولة العربية كما أن هناك بعض اللاعبين الذي انخفض مستواهم وآخريين مصابين.

وأعلن النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية التعاقد مع المدرب الأوروجوياني مارتين لاسارتي لتدريب الفريق الأول خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته.