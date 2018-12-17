رياضة | مهند مجدي يتفقّد أعمال تطوير صالتي الجمباز والكاراتيه بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهند مجدي يتفقّد أعمال تطوير صالتي الجمباز والكاراتيه بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم، الاثنين، صالتي الكاراتيه والجمباز بمقر النادي بالجزيرة، لمتابعة أعمال التطوير التي شهدتها الصالتان بتكليف من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي وجّه الشكر لعضو المجلس بعد المجهود الكبير المبذول لإنجاز العمل وفق أفضل المعايير العالمية.

وقام الدكتور مهند، برفقته الكابتن رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، بمعاينة أعمال تركيب المُكيفات بصالة الكاراتيه والتشطيبات النهائية وكذلك تركيب الأجهزة الجديدة في صالة الجمباز والتي تقوم بها شركة «جيم نوفا» الفرنسية التي تتولى تجهيز الأحداث الرياضية الكبيرة في العالم، وفي مقدمتها الأولمبياد.