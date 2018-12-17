رياضة | مونديال الأندية ليس مقياسًا للحكم على سولاري ولاعبيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مونديال الأندية ليس مقياسًا للحكم على سولاري ولاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية اسبانية، أنه لا ينبغي أن يكون كأس العالم للأندية "خدعة"، في الاقتناع بالمدير الفني لفريق ريال مدريد ، سانتياجو سولاري، أو لاعبي النادي الملكي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإنه وحش مثل ريال مدريد لا يمكنه الهروب من قانون العرض والطلب، هذا ما تظهره مطالب أنصار الأبيض لتقديم كرة قدم جيدة وهو أمر لم يتم الوفاء به. المشجعين أصبحوا يغادرون البيرنابيو قبل صافرة النهاية، بل أيضاً يذهبون إلى المباريات بأعداد أقل من ذي قبل، بسبب جودة الأداء السيئة.

إذا فتح ريال مدريد مكتب خدمة العملاء بعد إنتهاء مبارياته، فإن الشكاوى ستقول أن الحمامات جيدة ولكن ليس السخانات، حين تسخن مدرجات البيرنابيو، يرون اللاعبين متجمدين بعض الأحيان على أرض الملعب، ومع ذلك، فمن المرجح أن يلعب الأبيض مباراته المقبلة على أرضه مع كأس العالم للأندية.

فرص الفوز عالية بكأس العالم للأندية وقد أثبت ريال مدريد قدرته بالفوز بدوري أبطال أوروبا والتأهل، ولكن الآن بعد أن أصبحوا هناك، يجب أن يكونوا قادرين على إحضار البطولة الفضية لبلاده.

يشير موسم الصعود والهبوط حتى الآن، بما في ذلك الإهتزاز أمام هويسكا وسيسكا وحالة الفزع أمام رايو فاليكانو، إلى أن أي فريق يلتقي بعد ذلك بريال مدريد قد يقدم مفاجأه مماثلة، ومن المفترض أن يقدم ريال مدريد الأداء في أبو ظبي، ومن الجيد الفوز بالبطولة وهو واجب بالنسبة للنادي.

على الرغم من أن مسؤولية ريال مدريد الأكبر تتمثل في إعادة بناء الفريق، لكن يجب أن لا يتغلب حاجتهم إلى المزيد من العمق على التفكير بالفوز بكأس العالم للأندية.