رياضة | عاجل.. مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي لمواجهة النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي لمواجهة النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة النجوم والمؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتار.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى : علي لطفي

خط الدفاع : كريم نيدفيد - محمد هاني - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف

خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - أحمد الشيخ - محمد شريف

خط الهجوم : مروان محسن.

وضمت دكة البدلاء كلا من ؛- :

إسلام محارب - أحمد حمودي - مؤمن زكريا - وليد أزارو - أحمد علاء - محمد الشناوي - باسم علي.

ويعيش فريق الأهلي لحظات عصيبة بعد الهزائم التي تعرض لها في الدوري ودوري أبطال أفريقيا بالإضافة للخروج من البطولة العربية كما أن هناك بعض اللاعبين الذي انخفض مستواهم وآخريين مصابين.

وأعلن النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية التعاقد مع المدرب الأوروجوياني مارتين لاسارتي لتدريب الفريق الأول خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته.

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