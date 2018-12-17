رياضة | سيبايوس: دوري الأبطال ليس أهم من الليجا.. ولم أفعل شيئًا مميزًا منذ مجئ سولاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيبايوس: دوري الأبطال ليس أهم من الليجا.. ولم أفعل شيئًا مميزًا منذ مجئ سولاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سيبايوس في تصريحات صحفية: "صحيح أنه مع وصول سولاري، شاركة في المزيد من المباريات، ليس هناك مدربون أفضل أو أسوأ، فقط مدربون مختلفون، الجميع يريد الأفضل لمصالحهم".
وأضاف: "لم أفعل شيئًا مميزاً منذ وصول سولاري في مسيرتي المهنية، كنت دائماً اعمل بجد في التدريب".
وبسؤاله .. دوري أبطال أوروبا أكثر أهمية من الدوري الأسباني؟ أجاب سيبايوس: "أنا لا أتفق مع ذلك، صحيح أن تاريخ ريال مدريد متحد مع دوري الأبطال، لكن الفريق لديه طموح كبير للفوز بالدوري الأسباني، نحن نقاتل من أجل جميع الالقاب، حالياً نفكر في كأس العالم للأندية فقط".
واختتم: "في بعض المباريات في الليجا لقد خسرنا، ولم يكن ذلك في خططنا، لكننا ما زلنا في الدوري ونحاول أن نبقى".
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