رياضة | توخيل عن مواجهة اليونايتد: لو محايد سأذهب لمشاهدة اللقاء عبر التلفزيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توخيل عن مواجهة اليونايتد: لو محايد سأذهب لمشاهدة اللقاء عبر التلفزيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد توماس توخيل، مدرب نادي باريس سان جيرمان، على صعوبة المواجهة المرتقبة مع مانشستر يونايتد في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل عن مواجهة مانشستر يونايتد : "اللعب ضد مانشستر يونايتد وهم يملكون الخبرة في دوري أبطال أوروبا آمر صعب جدا، كذلك الذهاب إلى الأولد ترافورد والفوز ليس سهلاً".

وتابع حديثه: "لو كنت محايد سأذهب لمشاهدة المباراة عبر التلفزيون ستكون مثيرة وصعبة، جوزيه مورينيو كذلك لديه الكثير من الخبرة في دوري الأبطال، ولكن علينا أن نذهب إلى هنالك وأن نعاملهم باحترام بقدر الإمكان، أنا واثق من إمكانية فوزنا عليهم".

وستكون مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دور الستة عشر من الشامبيونزليج يوم 12 فبراير المقبل بينما لقاء الإياب بين الفريقين سيكون يوم 6 مارس.