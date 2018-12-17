رياضة | بيل وبنزيما يقودا ريال مدريد أمام كاشيما أنتلرز بمونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيل وبنزيما يقودا ريال مدريد أمام كاشيما أنتلرز بمونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفادت صحيفة "ماركا" الاسبانية، أن بنزيما متفائل لكن السؤال هو ما إذا كان سيحصل على 100٪ وإذا كان الأمر يستحق المخاطرة به، وسيتم اتخاذ القرار من اللاعب والأطباء مع سولاري، وفي الوقت الحالي، وهناك يومان لرؤية تطور الإصابة، لكن من حيث المبدأ، وسوف يلعب بنزيما في نصف النهائي ضد كاشيما.
وستكون خطة بيل هي التدريب خارج المجموعة يوم الإثنين، والعودة إلى التدريب مع الفريق يوم الثلاثاء في الحصة التدريبية الاخيرة للفريق قبل مواجهة كاشيما.
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