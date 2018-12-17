الان تتابع تركي آل الشيخ يوجه الأمانة العامة للاتحاد العربي لإطلاق بطولة للمنتخبات الكبار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس هيئة الرياضة السعودية الأمانة العامة للاتحاد بإطلاق بطولة عربية للمنتخبات الكبار. وكتب الحساب الرسمي للاتحاد العربي على تويتر: “معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يوجه الأمانة العامة للاتحاد بالعمل على تنظيم نسخة أخرى لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال”. وأضاف: “كما طالب بإطلاق بطولة عربية للمنتخبات الكبار”.

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يوجه الأمانة العامة للاتحاد العربي لإطلاق بطولة للمنتخبات الكبار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .