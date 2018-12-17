زوران ماميتش: أثق في 11 محارب «العين» ضد ريفر بليت

قال الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين الإماراتي، إن فريقه يمتلك الفرصة لكتابة التاريخ، عندما يلتقي ريفر بليت الأرجنتيني، مساء غد الثلاثاء، على ملعب هزاع بن زايد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف ماميتش، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "قدمنا أداءً جيدًا في المونديال حتى الآن، لكن الأمر لم ينته، وما زالت هناك بقية".

وأردف: "ريفر بليت فريق عريق، ولديه جودة عالية، وتتنوع مصادر خطورته.. ولا أعتقد أن العين لعب أمام فريق بهذا الحجم من قبل، في بطولة رسمية".

وأكمل: "علينا تسجيل المزيد من الأهداف، حتى الآن لم أعتمد التشكيلة التي سنخوض بها المباراة، لكني أثق أنه سيتواجد 11 محاربا على أرضية الملعب.. أخبرت اللاعبين برفع رأسهم عاليا، والإيمان بأنفسهم".

ومن جانبه، قال ريان يسلم، نجم العين: "فرصتنا تاريخية لبلوغ نهائي كأس العالم للأندية.. ريفر بليت فريق غني عن التعريف، لكننا سنقدم كل ما لدينا".

وعن ضغط المباريات في المونديال، قال: "من الصعب لعب المباريات الرسمية في فترات قصيرة، لكن روح الفريق والعمل الجاد، كلمة السر، وكل ما علينا فعله، هو الاستمتاع بكرة القدم".