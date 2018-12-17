شكرا لقرائتكم عادل مصطفى : مباراة جيما الاثيوبى الاخيرة ليا مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عادل مصطفى مدرب الأهلي بأن مهمته مع الفريق ستنتهي عقب مباراة جيما الأثيوبي التى ستقام يوم الاحد المقبل فى اياب دور الـ 32 لدورى ابطال افريقيا .

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب قد أعلن أمس تشكيل الجهاز للفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة مارتين لاسارتي، ولم يشهد تواجد عادل مصطفى.

وأضاف عادل مصطفى في تصريحات صحفية "سأتواجد مع الفريق حتى نهاية مبارة جيما ابا جيفار الأثيوبي، وأنا تحت أمر النادي في أي مكان يحتاجني فيه".

وحول إمكانية عودته مرة أخرى لقطاع الناشئين قال :"سأنتظر قرار النادي فمن الممكن العودة وقد لا يحدث ذلك.