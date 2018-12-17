شكرا لقرائتكم مروان محسن يقود هجوم الأهلى امام النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد يوسف المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمواجهة النجوم والمؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتار. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى : علي لطفي خط الدفاع : كريم نيدفي - محمد هاني - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - أحمد الشيخ - محمد شريف خط الهجوم : مروان محسن.

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