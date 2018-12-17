شكرا لقرائتكم إدارة التعاون تمدد عقد الحارس البرازيلي كاسيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصلت إدارة التعاون تمديد عقود لاعبيها الأجانب وجددت عقد الحارس البرازيلي كاسيو لمدة موسم واحد وذلك بناء على تقرير المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وأبقت إدارة التعاون متوسط الميدان البوروندي سيدريك أميسي يوم الأحد لمدة موسمين، وكذلك كان التجديد بناء على تقرير المدرب البرتغالي.

ونشر حساب التعاون صوراً لتوقيع الحارس البرازيلي (39 عاماً) رفقة محمد القاسم ووكيل أعماله، ويحمل قميص التعاون كُتب عليه 2020 وهو تاريخ انتهاء العقد الجديد.

وكان كاسيو قد حضر إلى التعاون الصيف الماضي قادماً من ريو آفي البرتغالي، ولعب معه 13 مباراة تلقى خلالها 11 هدفاً، كما خرج 4 مرات بشباك نظيفة ليساهم في وصول الفريق إلى المركز الثالث في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة.