شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى يوضح موعد رحيله عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل مصطفى، مدرب الأهلي، إن مهمته مع الفريق ستنتهي عقب مباراة جيما الإثيوبي التى ستقام يوم الأحد المقبل فى إياب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا .

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب قد أعلن أمس تشكيل الجهاز للفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة مارتين لاسارتي، ولم يشهد تواجد عادل مصطفى.

وأضاف عادل مصطفى في تصريحات صحفية: "سأتواجد مع الفريق حتى نهاية مباراة جيما أبا جيفار الإثيوبي، وأنا تحت أمر النادى فى أى مكان يحتاجني فيه".

وحول إمكانية عودته مرة أخرى لقطاع الناشئين قال: "سأنتظر قرار النادي فمن الممكن العودة وقد لا يحدث ذلك".