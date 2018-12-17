شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فارس رئيسًا لبعثة الإسماعيلى في الكاميرون لمواجهة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، إسناد رئاسة بعثة الفريق الكروى الأول المتجهة إلى الكاميرون لمواجهة القطن مساء يوم السبت، في إياب الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا، للدكتور إبراهيم فارس عضو مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن تطير بعثة الدراويش إلى الكاميرون في الساعة الثانية فجر الثلاثاء، عبر الخطوط الإثيوبية، على أن تكون رحلة العودة في الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء 25، ويصل الفريق أرض الوطن في الواحدة والنصف صباح يوم الأربعاء 26.

وكان الإسماعيلي فاز على القطن في لقاء الذهاب بنتيجة 2 / 0 أحرزهما باهر المحمدي وكريم بامبو، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد الماضي على استاد الإسماعيلية، ليقطع الفريق الساحلي شوطًا كبيرًا نحو حصد بطاقة التأهل لدور الـ 16 من البطولة الأفريقية.