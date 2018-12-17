شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات المالية تبعد جنوب أفريقيا من تنظيم أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل المؤشرات تؤكد أن مصر اقتربت من تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019، فى ظل تراجع فرصة جنوب أفريقيا المنافس الوحيد لمصر على هذا التنظيم، بناء على أرض الواقع، من خلال الاستعداد والأزمات التى تواجه كل طرف فى التنظيم .

تفوق مصر على جنوب أفريقيا فى فرصة التنظيم تصل لنسبة 70% لمصلحة الفراعنة مقابل 30% للأولاد، وهو مؤشر طبيعى فى ظل ما تقدم به ملف كل دولة لدى الاتحاد الأفريقى "كاف" الذى يقوم بدراسة الملفين لتحديد الأفضل حسب المعايير التى وضعها "كاف".

رغم ما قدمته جنوب أفريقيا فى ملف الاستضافة ولكن الأزمة المالية التى تعانى منها جنوب أفريقيا حاليًا بناء على تصريحات مسئولين داخل اتحاد بلادهم قد تقف حائلا كبيرا أمام منحها حق الاستضافة، خاصة أن هناك من مسئولى جنوب أفريقيا من حاول استغلال الأمر، وطالب بالحصول على حصة من أرباح البطولة سواء التذاكر أو البث التليفزيونى.

التصريحات التى أدلى بها دومينيك شيمافى المتحدث الرسمى باسم الاتحاد الجنوب أفريقى لكرة القدم قبل التقدم تؤكد معاناة الاتحاد الجنوب أفريقى بسبب الأزمة المالية حيث قال: "نعم لدينا بعض الأزمات المالية ولكن موقفنا النهائى هو التقدم بالفعل بطلب استضافة البطولة. لم نحصل على الضوء الأخضر من الحكومة حتى الآن وكل شيء يتم بالتنسيق بين الاتحاد والحكومة".

كان الاتحاد الأفريقى قد سحب تنظيم أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون لعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالبطولة عقب زيارة وفد من "كاف" للكاميرون وتقديم تقرير تفصيلى عن الأزمات التى تواجه الكاميرون فى استكمال الملف.