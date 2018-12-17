الان تتابع ننشر نتائج قرعة كأس زايد للأندية الأبطال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، نتائج قرعة دور الثمانية من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال اليوم الإثنين، في أبو ظبي بدولة الإمارات.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: – الهلال ضد الاتحاد السكندري المصري – الوصل الإماراتي ضد الأهلي السعودي – الرجاء المغربي ضد النجم الساحلي التونسي – مولودية الجزائر الجزائري ضد المريخ السوداني

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