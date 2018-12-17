شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية في قرعة الدور ربع النهائي لكأس زايد: الاتحاد يواجه الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجريت اليوم الإثنين، قرعة دور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بمدينة أبوظبي، والتي شهدت تواجد نادي الاتحاد السكندري الممثل الوحيد للكرة المصرية بعد توديع الأهلي والزمالك والإسماعيلي للبطولة من منافسات دور الـ16، على يد الوصل والاتحاد والرجاء على الترتيب.

وكانت قائمة الأندية المتأهلة من دور الـ16 للبطولة، هي الاتحاد السكندري والهلال السعودي والأهلي السعودي والرجاء المغربي ومولودية الجزائر والوصل الإماراتي والمريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي.

وأسفرات نتائج القرعة عن النتائج التالية:

1- الهلال السعودي والاتحاد السكندري.

2- الوصل الإماراتي والأهلي السعودي.

3- النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي.

4- مولودية الجزائر والمريخ السوداني.

وفي الدور قبل النهائي يتقابل الفائز من المباراة «1» مع الفائز من مباراة «2»، ويقابل الفائز من مباراة «3» مع الفائز من مباراة «4».